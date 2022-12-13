Новый электробус с системой компьютерного зрения представят в Петербурге

Также транспорт отличается уникальной комбинированной зарядкой.

В ходе Международного фестиваля SPbTransportFest в Северной столице будет представлен электробус "Генерал", в работе которого используется система искусственного интеллекта. Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу городского комтранса.

Общественный транспорт обладает системой компьютерного зрения "Антисон", направленной на избежание аварий, и уникальной зарядкой, состоящей из комбинированных типов: медленный (от розетки), динамический (от токоприемников), быстрый или ультрабыстрый (через токоприемники). Подобная технология применяется впервые в мире.

За прошедшие годы наш электротранспорт зарекомендовал себя наилучшим образом. Тем не менее, мы не останавливаемся в своем развитии и продолжаем работу по совершенствованию нашей продукции, внедряем передовые инженерные решения, за которыми будущее. Александр Дубровкин, гендиректор "ПК Транспортные системы"

Ранее петербуржцев предупредили об ограничениях движения сразу в нескольких районах с 17 мая.

Фото: АиФ-Петербург