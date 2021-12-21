В онкодиспансер Петербурга доставили новый аппарат КТ

С помощью специализированной лазерной системы позиционирования пациента можно точно определить расположение опухоли для проведения лучевой терапии.

В городском онкологическом диспансере Петербурга введён в эксплуатацию новый компьютерный томограф. Об этом информирует пресс-служба аппарата вице-губернатора города на Неве Олега Эргашева.

Оборудование поставлено в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который осуществляется под контролем губернатора Петербурга Александра Беглова. Оптимизация предлучевой подготовки пациентов и сокращение сроков догоспитального этапа являются основными преимуществами оснащения поликлинического отделения онкодиспансера на Березовой аллее современным и производительным оборудованием.

Эргашев подчеркнул, что новый компьютерный томограф обеспечивает наивысшее качество изображений и оптимизирует рабочий процесс. С помощью специализированной лазерной системы позиционирования пациента можно точно определить расположение опухоли для проведения лучевой терапии. Еще одним преимуществом нового аппарата является его большой размер. Больший диаметр кольца гентри позволяет обследовать людей с крупным телосложением и снижает дискомфорт в случае пациентов с клаустрофобией.

Ранее мы сообщили о том, что первую партию противоопухолевого препарата направили из Петербурга в Мьянму.

Фото: Telegram / Эргашев в Telegram