Скоростные испытания нового BMW X3 M попали на видео

В сети опубликовано видео тестов нового BMW X3 M в Нюрбургринге.

В сети опубликовано видео со скоростными испытаниями новинки и автоконцерна BMW в Нюрбургринге.

Выпуск нового кроссовера BMW X3 M планируется в 2019 году. Сейчас полным ходом идут испытания автомобиля. В сеть попало видео со скоростными испытаниями автомобиля. Машину испытали на пределах скоростных возможностей. Технические характеристики нового кроссовера держаться в секрете, но по видео видно, что автомобиль прекрасно держит трассу на максимальных скоростях.

Известно, что под капотом 3-литровый силовой агрегат V6. Эксперты предполагают, что мощность BMW X3 M будет около 450-470 лошадиных сил.

Видео: YouTube/Automotive Mike