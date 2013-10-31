Новые светофоры установили на проспекте Космонавтов

Объекты находятся у северного и южного выездов из ТРК "Питер Радуга".

В Московском районе Петербурге установили два новых светофора ради обеспечения пешеходной доступности многофункционального спортивно-досугового комплекса "СКА Арена". Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Объекты находятся у северного и южного выездов из ТРК "Питер Радуга". Строительство проходило по поручению губернатора Александра Беглова.

Светофоры стали 34-м и 35-м подобными объектами, попавшим в Адресную программу по установке светофоров на 2023 год.

Ранее мы сообщили о том, что в двух районах Петербурга установили новые светофоры.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга