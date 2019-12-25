В Петербурге остаются свободными только 24 ковидные койки

Всего в городе выделено 2 142 места для больных COVID-19.

Северная столица исчерпывает запасы мест в больницах для пациентов с COVD-19. Как пишет издание spb.aif.ru, в городе занято 98,8% коечного фонда – свободными остались 24 койки.

В Смольном отмечают, что всего для горожан было развернуто 2 142 места, 2 118 из которых уже заняты. При этом, 178 человек находятся в реанимации, а ещё 29 подключены к аппарату ИВЛ.

Добавим, что за минувшие выходные прирост заболевших коронавирусом в Петербурге практически достиг 11%.

Ранее стало известно, какими инфекциями будут болеть россияне в предстоящем эпидемиологическом сезоне.

Фото: Piter.TV