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Новые распределительные газопроводы построили во Всеволожском районе
Сегодня, 10:45
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Новые распределительные газопроводы построили во Всеволожском районе

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Газ провели в деревнях Васкелово и Большие Пороги, а также в первом Поэтическом тупике во Всеволожске.

Во Всеволожском районе были построены новые газопроводы. Об этом сообщили в группе " Газпром газораспределение Ленинградская область" во "ВКонтакте".

Газ провели в деревнях Васкелово и Большие Пороги, а также в первом Поэтическом тупике во Всеволожске.

Новые газопроводы в регионе проложены в рамках догазификации.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласти проложен 30-тысячный газопровод по программе догазификации.

Фото: ВКонтакте / Газпром газораспределение Ленинградская область

Теги: газификация ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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