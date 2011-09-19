Новые распределительные газопроводы построили во Всеволожском районе

Газ провели в деревнях Васкелово и Большие Пороги, а также в первом Поэтическом тупике во Всеволожске.

Во Всеволожском районе были построены новые газопроводы. Об этом сообщили в группе " Газпром газораспределение Ленинградская область" во "ВКонтакте".

Газ провели в деревнях Васкелово и Большие Пороги, а также в первом Поэтическом тупике во Всеволожске.

Новые газопроводы в регионе проложены в рамках догазификации.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласти проложен 30-тысячный газопровод по программе догазификации.

Фото: ВКонтакте / Газпром газораспределение Ленинградская область