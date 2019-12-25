Съезд с Пискаревского проспекта на Непокоренных закроют на один день

Для пешеходов должен быть организован проход.

Государственная административно-техническая инспекция опубликовала информацию о новых ограничениях в движении транспорта Петербурга с 13 и 14 ноября.

С 13 по 15 ноября будет ограничено движение по Пискаревскому проспекту у съезда на проспект Непокоренных. Съезд с Пискаревского проспекта на Непокоренных будет закрыт. На участке будут заниматься устройством теплопровода.

На один день, с 14 по 15 ноября, перекроют движение по 6-му Верхнему переулку у проспекта Энгельса. Там будут прокладывать теплосети. В этот же период водитель не смогут проекта по проспекту Чернышевского от Шпалерной улицы до Захарьевской из-за ремонта по оборудованию газопровода.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ГАТИ начислила почти 10 млн рублей штрафов за содержание фасадов зданий.

Фото: Piter.TV