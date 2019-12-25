ГАТИ начислила почти 10 млн рублей штрафов за содержание фасадов зданий

Теперь компания заплатит административный штраф в размере 7 млн 80 тыс. рублей.

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, что в Северной столице специалисты Государственной административно-технической инспекции провели мониторинг содержания фасадов зданий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специлаисты проверили фасады зданий АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Отмечается, что нарушения выявили по 24 адресам возбуждены административные дела. В итоге назначили штраф на сумму 2 млн 340 тыс. рублей.

Уточняется, что "Теплосеть Санкт-Петербурга" начала устранять нарушения.

Ранее мы сообщали о том, что врач предложила перенести концерты в Петербурге из залов на стадионы.

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