Новые "лежачие полицейские" установят почти на 30-ти регулируемых перекрёстках в Петербурге

К концу осени текущего года по 27-ми адресам в Пушкинском, Невском, Кировском, Московском, Красносельском, Калининском, Выборгском, Петроградском и Курортном районах Петербурга будут установлены искусственные неровности. Они появятся на нерегулируемых пешеходных переходах в рамках адресной программы, разработанной Дирекцией по организации дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба Смольного.
В администрации города добавили, что в Петербурге систематически проводится работа по снижению аварийности на дорогах. В том числе "лежачие полицейские" помогают водителям увидеть пешеходный переход и заставляют снизить скорость.
Согласно ПДД, скорость движения автомобилей на участках с искусственными неровностями снижается до 40 км/ч. В настоящее время на городских улицах установлено более 13 тыс. метров таких искусственных препятствий.
Ранее мы сообщили о том, что новую схему организации дорожного движения намерены разработать в Петербурге.
Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
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