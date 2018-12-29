В Пушкине угнали Lexus стоимостью 2,8 млн рублей

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 29 января, в полицию Пушкина обратился 54-летний местный житель. Мужчина заявил об угоне дорогостоящего автомобиля марки Lexus. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам заявителя, иномарка 2018 года выпуска была припаркована возле одного из домов на Ленинградской улице. Владелец автомобиля оценил ущерб в 2,8 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время полицейские занимаются поиском злоумышленника.

Ранее мы писали, что в Петербурге угнали Mercedes за 4,3 млн рублей.

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