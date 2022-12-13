Строительство новой верфи в Кронштадте потребует до 400 млрд рублей инвестиций

Суммарно работы по модернизации и реконструкции верфи до 2025 года оцениваются в 74 млрд рублей.

На строительство новой крупнотоннажной верфи в Кронштадте потребуется от 300 до 400 млрд рублей инвестиций. Об этом "Деловому Петербургу" рассказал гендиректор "Балтийского завода" Алексей Кадилов.

Кроме того, руководитель отметил, что суммарно работы по модернизации и реконструкции верфи до 2025 года оцениваются в 74 млрд рублей. После завершения процесса производитель сможет нарастить свои мощности. Кроме того, после этого стартует серийное строительство модернизированных плавучих энергоблоков.

Напомним, что в начале 2023 года гендиректор ОСК Алексей Рахманов сообщил, что 51% акций Балтийского завода будут переданы в пользование "Росатома".

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