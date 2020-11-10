Новая неделя в Ленобласти начнется с облачной с прояснениями погодой

Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов. Днем поднимется до +18...+23 градусов, в отдельных местах прогнозируется до +26 градусов тепла.

Стал известен прогноз погоды в Ленобласти на понедельник, 2 августа. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Жителей Ленобласти ждет облачная с прояснением погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Во второй половине дня обещают дожди, местами сильные. Сообщается, что в отдельных районах прогремят грозы.

Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов. Днем поднимется до +18...+23 градусов, в отдельных местах прогнозируется до +26 градусов тепла.

Ночью подует южный, юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем переменный ветер 2-7 м/с. К концу дня ветер будет дуть в северо-западном, западном направлении. Его скорость составит 7-12 м/с, местами ожидаются порывы до 15-17 м/с.

Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться.

Ранее мы писали, что в понедельник петербуржцев ждет облачная погода с сильным ветром.

Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу и области, pexels