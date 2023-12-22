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Новая котельная запущена в Шушарах
Сегодня, 15:45
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Новая котельная запущена в Шушарах

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Требуемый комплект разрешительной документации предприятие получило в конце 2023 года.

В поселке Шушары успешно запущена газовая котельная, которая обеспечит школу № 511 на 1375 учеников теплом и горячей водой. Работы были выполнены в рекордно короткие сроки, всего за девять месяцев от проектирования до монтажа. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Требуемый комплект разрешительной документации предприятие получило в конце 2023 года. Всё используемая в котельной тепломеханическое оборудование и системы автоматизации и диспетчеризации были созданы в РФ.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, Петербург активно внедряет механизмы импортозамещения во всех сферах реального сектора экономики. 

Ранее мы сообщили о том, что за 2023 год к отоплению в Петербурге подключили 67 зданий.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

Теги: гуп тэк спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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