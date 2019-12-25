  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новая детская поликлиника на 420 пациентов появится в Пушкинском районе
Сегодня, 17:03
126
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Новая детская поликлиника на 420 пациентов появится в Пушкинском районе

0 0

На данный момент город ищет потенциального создателя проектной документации.

На Ленинградской улице в Пушкине планируется построить современную детскую поликлинику. Инициатива находится на стадии создания проекта - как сообщило Delovoe.TV, соответствующую закупку разместило СПБГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

Учреждение, к строительству которого приступят после утверждения проекта, рассчитано на 420 маленьких пациентов за смену. На реализацию проектной документации предусмотрено 31,3 млн рублей из бюджета Петербурга. Известно, что лимит финансирования в 2021 году составит 7,6 млн рублей, а в 2022 году - 23,7 млн рублей. Сроки завершения строительства пока неизвестны. 

Четырехэтажная поликлиника будет занимать площадь в 1,1 тыс. кв. м. Для посетителей будут работать информационно-анатитический отдел, отделение неотложной помощи, консультативно-диагностическое отделение, отделение реабилитации с бассейном, а также ренгеновское и педиатрическое отделения. Дети смогут посещать тренажерные залы и кабинеты для оздоровительных процедур - занятий ЛФК, арттерапии, механотерапии. Кроме того, среди новшеств проекта - сенсорная комната и кабинет здорового ребенка. Работать с детьми будут 284 человека. Среди них - врачи и обслуживающий персонал. 

Отметим, что в учреждении предусмотрен подземный паркинг и созданы все условия для перемещения маломобильных групп населения. 

Крайний срок подачи заявки на тендер -  21 сентября 2021 года. 

Ранее мы сообщили о том, что на Ординарной улице закончили отмывать витраж.

Фото: Pixabay

Теги: госзакупки, детская поликлиника, пушкин, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии