Новак допустил возможность реализации предложения Киева выплатить долг по арбитражу газом

При этом глава министерства энергетики считает, что такой шаг власть России может сделать только в рамках масштабного пакетного соглашения.

В России готовы рассмотреть предложение Киева об оплате задолженности "Газпрома" перед украинским "Нафтогазом" по принципу "газ за деньги". Об этом заявил председатель министерства энергетики Александр Новак. По его словам, это допустимая мера, однако говорить о ней можно только в рамках более крупного соглашения по газу между странами. Слова министра приводят журналисты со ссылкой на закрытые переговоры за кулисами саммита ФСЭГ в Малабо.

Это предмет обсуждения в целом пакета соглашений. Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании в первую очередь. Должны договориться Александр Новак, глава Минэнерго

Напомним, что речь идет о долге, который подтвержден на бумаге решением Стокгольмского суда. Это задолженность в размере 3 млрд долларов, которую представители "Газпрома" неоднократно пытались оспорить. Накануне глава "Нафтогаза" Юрий Витренко предложил России расплатиться с коллегами не деньгами, а газом, в рамках дополнительного соглашения.

Судя по всему, эта идея может превратиться в один из значимых пунктов договора о транзите газа через территорию Украины. На данный момент Киев затягивает подписание бумаг, а возможность вернуть старые долги даже "по бартеру", должна сделать местных энергетиков более сговорчивыми.