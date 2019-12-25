Нотную рукопись певца Игоря Талькова выставили на аукцион за 1 миллион рублей

Личные вещи исполнителя впервые вывезены на аукцион.

Нотная тетрадь с рукописями исполнителя Игоря Талькова "Чистые пруды. Воздушные замки" (Продолжение) выставлена на аукцион в Петербурге. Начальная стоимость лота - 1 миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

На обложке тетради обозначены названия песен, в том числе – "Чистые Пруды" композитора Давида Тухманова, а также автограф Талькова, написанные чернилами и карандашом.

Отметим, что слова песни "Чистые пруды" написал Леонид Фадеев: с этой композицией к Игорю Талькову пришла известность после выступления на фестивале "Песня года-1987".

Певец прославился, исполняя рок-композиции и авторскую бардовскую песню. 6 октября 1991 года его убили неизвестные во Дворце спорта "Юбилейный". Творческие атрибуты певца впервые выставляются на торги.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге открывается выставка работ автора "Петербургского ангела" Романа Шустрова.

Фото: polit.ru, пресс-служба Литфонда