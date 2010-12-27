Nord Stream 2 начал арбитражный процесс против Евросоюза

"Газпром" начал "холодную войну" против нового энергетического законодательства Евросоюза. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на собственные источники, Россия будет добиваться частичной отмены последних поправок к Газовой директиве ЕС. Цель - вывести проект газопровода Nord Stream 2 из-под новых требований. Инвесторов не устраивают короткие сроки на выдачу исключений для попадающих под них проектов. А задача внести Nord Stream 2 в список исключений у авторов "Северного потока 2" явно имеется.
Журналисты сообщают, что в руководстве Nord Stream 2, который полностью контролирует "Газпром", считают новое законодательство ЕС дискриминационным. В организации напрямую заявляют, что одна из целей этих нормативных актов - препятствие российскому мегапроекту. Кстати, в июле 2019 года "Северный поток-2" уже подавал отдельный иск по поводу поправок к Газовой директиве.
Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" - разделение деятельности по добыче и транспортировке газа,
РИА НОВОСТИ
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