Nord Stream 2 начал арбитражный процесс против Евросоюза

Поправки, принятые Брюсселем к Энергетической хартии, в России посчитали дискриминационными.

"Газпром" начал "холодную войну" против нового энергетического законодательства Евросоюза. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на собственные источники, Россия будет добиваться частичной отмены последних поправок к Газовой директиве ЕС. Цель - вывести проект газопровода Nord Stream 2 из-под новых требований. Инвесторов не устраивают короткие сроки на выдачу исключений для попадающих под них проектов. А задача внести Nord Stream 2 в список исключений у авторов "Северного потока 2" явно имеется.

Журналисты сообщают, что в руководстве Nord Stream 2, который полностью контролирует "Газпром", считают новое законодательство ЕС дискриминационным. В организации напрямую заявляют, что одна из целей этих нормативных актов - препятствие российскому мегапроекту. Кстати, в июле 2019 года "Северный поток-2" уже подавал отдельный иск по поводу поправок к Газовой директиве.