Ночью в автосервисе на Софийской сгорела "Газель"

Огонь охватил площадь 20 квадратных метров.

В ночь на 8 декабря во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера около 01:50. В трехэтажном здании автосервиса на Софийской улице, 8/1, горела "Газель". Огонь охватил площадь 20 квадратных метров.

Возгорание ликвидировали к 3 часам ночи. Пожар тушили 18 человек. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что петербуржец спас из огня двух мужчин и вернулся за оставшимися.

Фото: Piter.TV