Ночью в Пушкине сгорел амбар с сеном

На локализацию огня потребовалось около часа.

Ночью 30-го декабря в Пушкинском районе загорелся металлический амбар с сеном. Огонь охватил всю площадь, была угроза того, что пламя перекинется на соседний амбар, но этого не произошло. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Возгорании на территории Новокондакопшино произошло около 2 часов ночи. В 3 часа пожар локализовали. Из-за огня обрушилась кровля амбара. По предварительной информации, площадь объекта составляет 200 кв. метров.

О пострадавших не сообщается.

Рядом находился ангар Аграрного университета, но на него огонь не перекинулся.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный поджег торговый павильон в деревне Мяглово.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб