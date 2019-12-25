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Ночью в Пушкине сгорел амбар с сеном
Сегодня, 11:33
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Ночью в Пушкине сгорел амбар с сеном

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На локализацию огня потребовалось около часа.

Ночью 30-го декабря в Пушкинском районе загорелся металлический амбар с сеном. Огонь охватил всю площадь, была угроза того, что пламя перекинется на соседний амбар, но этого не произошло. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Возгорании на территории Новокондакопшино произошло около 2 часов ночи. В 3 часа пожар локализовали. Из-за огня обрушилась кровля амбара. По предварительной информации, площадь объекта составляет 200 кв. метров. 

О пострадавших не сообщается. 

Рядом находился ангар Аграрного университета, но на него огонь не перекинулся.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный поджег торговый павильон в деревне Мяглово. 

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб

Теги: амбар, пожар, сено
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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