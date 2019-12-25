Ночью в Невском районе тушили пожар в квартире

Для ликвидации возгорания привлекли 15 человек.

В ночь на 1 ноября, около 00:39, управление МЧС по Петербургу получило сообщение о пожаре в квартире дома №13 во 2-м Рабфаковском переулке, в Невском районе Петербурга.

В однокомнатной квартире обгорела обстановка на площади 13 кв. метров. Официальных данных о пострадавших пока нет, однако очевидцы предоставили фото, на которых видна машина реанимации.

Известно, что к ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Piter.tv писал об аварии на Приморском проспекте.

Фото: ДТП и ЧП Санк-Петербург / Вконтакте