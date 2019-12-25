Ночью спасатели тушили горящую квартиру на Литейном проспекте

К тушению пожара привлекли 9 человек и две единицы техники.

В ночь на воскресенье, 6 декабря, в Петербурге загорелась квартира в центре города. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Квартира загорелась в доме № 9 по Литейному проспекту. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателям в 00:40. Как оказалось, в квартире загорелась проводка и вспыхнула кухня.

Пожар тушили 9 человек и две единицы техники. Информация о постращавших уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. На место возгорания прибыли 130 человек и более 40 единиц техники.

Фото: Piter.TV