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Ночью спасатели тушили горящую квартиру на Литейном проспекте
Сегодня, 10:05
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IRINA_CHALKINA

Ночью спасатели тушили горящую квартиру на Литейном проспекте

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К тушению пожара привлекли 9 человек и две единицы техники.

В ночь на воскресенье, 6 декабря, в Петербурге загорелась квартира в центре города. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Квартира загорелась в доме № 9 по Литейному проспекту. Сообщение о пожаре поступило  на пульт спасателям в 00:40. Как оказалось, в квартире загорелась проводка и вспыхнула кухня. 

Пожар тушили 9 человек и две единицы техники. Информация о постращавших уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. На место возгорания прибыли 130 человек и более 40 единиц техники. 

Фото: Piter.TV

Теги: загорелась кваритра, литейный проспект, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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