Ночью пожарные тушили пожар на бульваре Трудящихся

В квартире выгорело 12 квадратных метров.

Во вторник, около 3:40 в управление МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в доме на бульваре Трудящихся в Колпино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 3-х комнатной отдельной квартире, в комнате площадью 18 кв.метров выгорела обстановка площадью 12 кв.метров. В 4:40 пожар удалось локализовать. Сведения о пострадавших уточняются.

К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv