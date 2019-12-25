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Ночью пожарные тушили пожар на бульваре Трудящихся
Сегодня, 9:52
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Ночью пожарные тушили пожар на бульваре Трудящихся

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В квартире выгорело 12 квадратных метров.

Во вторник, около 3:40 в управление МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в доме на бульваре Трудящихся в Колпино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

В 3-х комнатной отдельной квартире, в комнате площадью 18 кв.метров выгорела обстановка площадью 12 кв.метров. В 4:40 пожар удалось локализовать. Сведения о пострадавших уточняются.

К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее мы писали, что квартиру на Дачном тушили 17 спасателей.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, пожар, пожар в колпино
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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