Ночью на улицах Фрунзенского района снег убирали 300 дворников

И более 50 единиц спецтехники.

У коммунальщиков Фрунзенского района выдалась бессонная ночь. В воскресенье днём были начаты оперативные мероприятия по очистке улиц. На улицы было выведено более 300 дворников и более 50 единиц спецтехники. Корректировки в план уборки вносили жители Купчино в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Главная задача коммунальных служб района — убрать максимальное количество снега с тротуаров и дорог к началу рабочего дня, а также не допустить возникновения гололёда утром. Под особым контролем находятся остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, дорожки к объектам здравоохранения и образования.

Петербуржцам 2 декабря пообещали снегопад.

Фото: пресс-служба администрации района