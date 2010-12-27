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Ночью на улицах Фрунзенского района снег убирали 300 дворников
Сегодня, 9:07
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nastya960

Ночью на улицах Фрунзенского района снег убирали 300 дворников

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И более 50 единиц спецтехники.

У коммунальщиков Фрунзенского района выдалась бессонная ночь. В воскресенье днём были начаты оперативные мероприятия по очистке улиц. На улицы было выведено более 300 дворников и более 50 единиц спецтехники. Корректировки в план уборки вносили жители Купчино  в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Главная задача коммунальных служб района — убрать максимальное количество снега с тротуаров и дорог к началу рабочего дня, а также не допустить возникновения гололёда утром. Под особым контролем находятся остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, дорожки к объектам здравоохранения и образования.

Петербуржцам 2 декабря пообещали снегопад.

Фото: пресс-служба администрации района

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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