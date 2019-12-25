Ночью на Торфяной улице сгорел частный дом

Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на воскресенье, 21 июня, в Выборгском районе загорелся частный дом. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Сообщение о пожаре диспетчер получил в 03:00. После этого к дому №30 по Торфяной улице сразу же выехали спасатели, но к этому моменту огонь уже полностью охватил постройку.

На месте происшествия работали 9 пожарных и 2 единицы специальной техники. В 03:36 пожар был полностью ликвидирован.

Информации о пострадавших не поступало.

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Фото: Pixabay