Ночью на Торфяной улице сгорел частный дом

В ночь на воскресенье, 21 июня, в Выборгском районе загорелся частный дом. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.
Сообщение о пожаре диспетчер получил в 03:00. После этого к дому №30 по Торфяной улице сразу же выехали спасатели, но к этому моменту огонь уже полностью охватил постройку.
На месте происшествия работали 9 пожарных и 2 единицы специальной техники. В 03:36 пожар был полностью ликвидирован.
Информации о пострадавших не поступало.
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Фото: Pixabay
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