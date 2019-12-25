Из горящей квартиры на Муринской дороге спасли кота

Спасатели заметили в окнах квартиры дым.

В ночь на воскресенье, 21 июня, очевидцы спасли кота из полыхающей квартиры в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в социальных сетях.

Проходящие мимо мужчины заметили дым, валящий из окон дома № 64 на Муринской дороге, и приняли решение спасти возможных жителей квартиры. Хозяйки дома не оказалось, но в одной из комнат спасители отыскали напуганного кота, которого сразу же вынесли на улицу..

После этого на место пожара прибыли сотрудники МЧС. Предполагается, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

Ранее мы писали, что в Московском районе спасатели тушили квартиру.

Фото: Pixabay