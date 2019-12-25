Ночью на Пионерстроя тушили двухкомнатную квартиру

С огнем боролись 12 спасателей и 3 единицы техники.

В ночь на 17 июня в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

В 03:40 в дежурную часть поступила информация о возгорании в доме №7 на улице Пионерстроя. В двухкомнатной квартире огонь охватил постельные принадлежности.

На место пожара прибыли 12 спасателей и 3 единицы техники. В 04:09 пламя потушили. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что спасатели локализовали пожар в промзоне в Металлострое.

Фото: Piter.TV