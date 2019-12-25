Ночью иномарка едва не улетела в Дудергофский канал

По всей видимости, водитель не справился с управлением, снес дерево с ограждением и едва не улетел в воду.

В ночь на вторник на юго-западе Петербурга произошла авария с участием иномарки "Форд Фокус". Очевидцы сообщили в соцсетях, что водитель чуть не вылетел в Дудергофский канал.

Не вписался в поворот перелетел ограждение и остановился на пешеходной дорожке у самого спуска к каналу на улице Маршала Захарова у дома 12 корпус 2 (орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред.). уточнил свидетель происшествия

Авария произошла около половины третьего ночи, поэтому пешеходов на данном участке уже не было. Как отметил очевидец, никто не пострадал, в том числе водитель, который сидел в машине и ждал наряд ДПС.

Точные обстоятельства произошедшего неизвестны. Однако уже можно оценить последствия: петербуржец сбил дерево, снес ограду и едва не улетел в воду. У иномарки, судя по предоставленным фото, теперь проблемы с задним колесом и бампером.

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Фото: vk.com/spb_today