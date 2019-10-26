На Арсенальной набережной водитель BMW без прав устроил ДТП

Второй участник аварии получил травмы средней тяжести.

Ночю субботы, 26 октября, в Калининском районе Петербурга на Арсенальной набережной столкнулись "БМВ Х5" и "Шкода Октавия". В результате ДТП водитель Шкоды получил травмы средней тяжести. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что водитель немецкой иномарки в мае 2018 года был лишен прав на 18 месяцев. Следовательно, на момент ДТП он был без них.

Полиция изучает все детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Выборге столкнулись две легковушки.

Видео: vk.com / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"