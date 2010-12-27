Станцию "Невский проспект" и переход на "Гостиный двор" закрыли

Поводом стал бесхозный предмет на платформе.

Сегодня днем, 26 апреля, станцию метро "Невский проспект" закрыли на вход и выход. Сообщения об этом начали звучать в городской подземке с 17 часов. Диктор метрополитена объявил по громкой связи, что причиной ЧП стал бесхозный предмет на платформе.

Вместе с центральной станцией "синей ветки" петербургского метрополитена перекрыт также переход на соседнюю станцию "Гостиный двор". Сейчас на "Невском проспекте" работают взрывотехники: они обследуют подозрительный предмет. Если угроза окажется ложной, то станцию вновь откроют для пассажиров.

Ситуацию осложняет тот факт, что все произошло в час пик. В соцсетях люди уже жалуются на давку в метрополитене и невозможность уехать с работы домой из центральной части города.

Это не первый подобный случай за сегодня. Ранее мы писали, что станцию метро "Площадь Ленина" закрывали на 40 минут из-за бесхозного предмета

Фото: Piter.TV