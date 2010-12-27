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Станцию метро "Площадь Ленина" закрывали на 40 минут из-за бесхозного предмета
Сегодня, 15:47
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Alena_Zinovieva
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Станцию метро "Площадь Ленина" закрывали на 40 минут из-за бесхозного предмета

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В 15:09 вестибюль станции метро "Площадь Ленина" закрыли для пассажиров на вход и выход.

В четверг, 25 апреля, в 15:09 вестибюль станции метро "Площадь Ленина" закрывали на вход и выход из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки в социальных сетях.

Пассажирам предложили воспользоваться наземным транспортом. Так, от "Выборгской" проследует автобус 86 и трамвай 20. От станции метро "Достоевская" — троллейбус 3 и 8. На "Лесной" пассажиры смогут сесть на трамвай 20.

В 15:51 вестибюль станции метро "Площадь Ленина" открыт. Опасных предметов не обнаружено.

Фото: visit-petersburg.ru

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Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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