Невский проспект ночью украсили новогодними гирляндами

Соответствующие работы будут завершать поэтапно – до 1, 10 и 20 декабря.

В четверг 19 ноября, стало известно о том, что ночью центр Петербурга украсили новогодними гирляндами. Об этом сообщают Невские новости.

Специалисты украсили Невский проспект, пока петербуржцы спали. Украшение подвесили на на высоте нескольких метров. Отмечается, что в этом году у города нет денег на новые украшения.

Соответствующие работы будут завершать поэтапно – до 1, 10 и 20 декабря. Полностью украшать Петербург завершат к 10 октября.

Напомним, что в этом году на Дворцовой площади впервые появится живая ёлка.

Ранее мы сообщали о том, что на Невском проспекте установили новогоднюю ель.

Фото:На Невском/вк