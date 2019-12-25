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Невский проспект ночью украсили новогодними гирляндами
Сегодня, 8:12
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IRINA_CHALKINA

Невский проспект ночью украсили новогодними гирляндами

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Соответствующие работы будут завершать поэтапно – до 1, 10 и 20 декабря.

В четверг 19 ноября, стало известно о том, что ночью центр Петербурга украсили новогодними гирляндами. Об этом сообщают Невские новости. 

Специалисты украсили Невский проспект, пока петербуржцы спали. Украшение подвесили на на высоте нескольких метров. Отмечается, что в этом году у города нет денег на новые украшения. 

Соответствующие работы будут завершать поэтапно – до 1, 10 и 20 декабря.  Полностью украшать Петербург завершат к 10 октября. 

Напомним, что в этом году на Дворцовой площади впервые появится живая ёлка.

Ранее мы сообщали о том, что на Невском проспекте установили новогоднюю ель.

Фото:На Невском/вк

Теги: гирлянды, новый год, украшене спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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