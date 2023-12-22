Нетрезвого водителя, перевозившего двух детей, выявила полиция в Ачинске

Сотрудники ДПС провели рейд в Красноярском крае.

Нетрезвого водителя, перевозившего двух несовершеннолетних пассажиров, выявили российские правоохранительные органы в городе Ачинске во время масштабного рейда. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Специалисты отметили, что оперативные мероприятия проводились в рамках программы "Декады дорожной безопасности детей".

Десять экипажей полицейских следили за безопасностью на улицах вблизи дошкольных образовательных учреждений и проверяли участников дорожного движения на предмет соблюдения ими правил по перевозке детей. пресс-слкжба МВД по Красноярскому краю

Около детского сада под номером 41 стражи правопорядка выявили водителя автомобиля ВАЗ-2112. Мужчина перевозил двух несовершеннолетних пассажиров в специальных удерживающих устройствах,однако сам шофер не был пристёгнут ремнём безопасности. В дополнении к этому он находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 0,21 мг/л этилового спирта. В общей сложности за время рейда полицейские в регионе выявили и пресекли 34 нарушения ПДД, 20 из которых связаны с требованиями к перевозке детей.

В Ярославской области пресечена незаконная банковская деятельность.

Фото и видео: МВД Медиа