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Петербуржец повторно пойман за рулем в пьяном виде и теперь его ждёт суд
Сегодня, 16:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец повторно пойман за рулем в пьяном виде и теперь его ждёт суд

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От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, но его состояние не вызывало сомнений у сотрудников ДПС.

В Красногвардейском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, который вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Об этом рассказала районная прокуратура. 

Как установило следствие, в июне 2024 года мужчину уже привлекали к ответственности за вождение в пьяном виде. Тогда суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на 1 год и 7 месяцев. Однако 30 марта 2025 года обвиняемый снова был замечен за рулем автомобиля Geely в состоянии опьянения. Полицейские остановили его на проспекте Просвещения.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, но его состояние не вызывало сомнений у сотрудников ДПС.

Теперь мужчина обвиняется по статье 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения). Дело уже передано в Красногвардейский районный суд.

В Петербурге и Ленобласти 18-20 июля водителей проверят на трезвость.

Фото: Piter.tv

Теги: нетрезвый водитель, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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