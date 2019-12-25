Петербуржец повторно пойман за рулем в пьяном виде и теперь его ждёт суд

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, но его состояние не вызывало сомнений у сотрудников ДПС.

В Красногвардейском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, который вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Об этом рассказала районная прокуратура.

Как установило следствие, в июне 2024 года мужчину уже привлекали к ответственности за вождение в пьяном виде. Тогда суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на 1 год и 7 месяцев. Однако 30 марта 2025 года обвиняемый снова был замечен за рулем автомобиля Geely в состоянии опьянения. Полицейские остановили его на проспекте Просвещения.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, но его состояние не вызывало сомнений у сотрудников ДПС.

Теперь мужчина обвиняется по статье 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения). Дело уже передано в Красногвардейский районный суд.

В Петербурге и Ленобласти 18-20 июля водителей проверят на трезвость.

Фото: Piter.tv