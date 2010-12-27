Несколько выборгских управляющих компаний оказались не готовы к холодам

Их "подопечные" дома все еще мерзнут без отопления. Диспетчеры кормят людей "завтраками", ссылаются на сказочные причины, а иногда просто не берут трубку. Piter.TV позвонил сразу в несколько управляющих компаний под видом местных жителей и встретил не самых вежливых сотрудников.

В Выборге уже стартовал отопительный сезон. Температура воздуха долгое время держалась возле отметки +8 градусов по Цельсию, что стало для управляющих компаний (УК) и ТСЖ поводом приготовиться к пуску тепла в дома. Администрация Выборгского района неоднократно организовывала встречи для УК и ТСЖ, где предупреждала о необходимости систематической подготовки к холодам. Однако далеко не все управляющие организации оказались готовы к этому.

Часть выборгских домов до сих пор не отапливается, мерзнущие горожане массово звонят в диспетчерские службы. На одних "горячих линиях" выборжанам сразу отвечают, а на других – игнорируют или дают сомнительные советы.

Piter.tv получила от администрации Выборгского района топ самых проблемных управляющих компаний, лидирующих по числу жалоб со стороны населения. Это УК "Терем", "Выборгский маяк", "Энергопроект-М" и "Рассвет". Мы позвонили в каждую из них и вот какую реакцию получили.

"Энергопроект-М" ни разу не взял трубку за несколько минут непрерывных звонков, а на линии "Выборгского маяка" было постоянно занято. За пятнадцать минут попыток дозвониться линия не освободилась. Узнать, когда станет тепло в домах на улицах Прогонной или Сухова, так и не удалось.

В УК "Терем" нам повезло: диспетчер быстро взял трубку. По легенде мы мерзли в одном из домов по улице Водной заставы и спрашивали, когда дадут отопление. Сотрудник вежливо разъяснил, что в выборгской "Теплоэнерго" случилась авария, поэтому запущенное вчера тепло не дошло до батарей горожан.

"Они сейчас копают на перекрестке Димитрова и Ростовской. В течение суток наладят", – пообещал диспетчер.

Отметим, что этот ответ не закрывает все претензии к "Терему". По нашей информации, в ведении управляющей организации есть дома с проблемами в теплоснабжении, которые не питаются от аварийного участка.

УК "Рассвет" ответил не с первого раза, линия тоже долго была занята. Теперь мы звонили от имени жильца дома 49 по улице Гагарина. В "Рассвете" грубо ответили, что отопление на дом уже дано, и посоветовали подойти к соседям сверху, чтобы они стравили воздух в батареях. При этом у редакции была точная информация о том, что весь дом на Гагарина до сих пор мерзнет.

По сводке жалоб от жильцов холодных домов и сделанным звонкам можно сделать неутешительные выводы. Часть компаний объясняют отсутствие отопления авариями теплосетей, однако на деле это становится только прикрытием. Так прорыв трубы в центре не объясняет жалобы к "Терему", например, с Южного микрорайона, где в обычном режиме работает Юго-Восточная котельная. Жителям Кировских дач тоже холодно, хотя у района есть собственная рабочая котельная.

Многие ТСЖ и УК вовсе не принимают никаких мер для решения проблем. Они советуют стравливать воздух в батареях или ходить к соседям сверху. Жалобы на неподключенные к теплу отдельные подъезды и квартиры также остаются нерешенными.

Некоторые компании уверены, что нормативы подачи отопления измеряются не парой дней, а месяцем, поэтому отправляют жильцов с "горячих линий" ждать тепло в холодных квартирах. Перерыв в подаче отопления законом ограничен 16 часами единовременно. Выборжане же живут почти неделю без тепла.

Администрация Выборгского района обеспокоена работой аварийно-диспетчерских служб. 26 сентября комитет по городскому хозяйству провел выездную проверку.

"Руководителям управляющих организаций и ТСЖ рекомендовано обеспечить работу аварийно-диспетчерских служб, проверить в подъездах наличие номеров телефонов аварийных служб на информационных досках, исполнять заявки жителей в установленные сроки и фиксировать дату обращений, поступивших по номеру аварийных служб", – распоряжается администрация.

Фото: Piter.tv