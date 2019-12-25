Несколько петербургских застройщиков вошли в список системообразующих организаций

Это, в частности, ГК «Эталон», «Главстрой Санкт-Петербург».

Несколько девелоперов работающих, в основном, в Петербурге вошло в обновленный список системообразующих предприятий РФ, сообщил "Коммеррсантъ". По его данным, в реестр, включены, в частности, ГК "Эталон", "Главстрой Санкт-Петербург" и Setl Group.

Прежде в списке системообразующих из девелоперов Северной столицы фигурировала только группа "ЛСР".

По официальным данным, этот список, объединяющий компании, господдержка которых наиболее приоритетна, будет дополнен 10 апреля. Правительство РФ занимается списком на фоне ухудшения экономической ситуации из-за коронавируса, распространение которого повлекло за собой спад активности во многих секторах.

Как сообщало ранее Piter.tv, продуктовая сеть в Петербурге превратит часть своих магазинов в киоски из-за коронавируса.

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