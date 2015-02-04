Несколько достопримечательностей Ленобласти включили в международный туристический маршрут

Международный туристический проект связал одним маршрутом значимые места Латвии, Эстонии и России.

На карте международного туристического маршрута "Виа Ганзеатика Плюс", охватывающего значимые для туристов локации и места культурного и природного наследия Латвии, Эстонии и России, появились новые достопримечательности Ленинградской области: Выборгский замок, крепость Копорье, усадьба "Мерево", гольф-курорт, Линдуловская роща и Радоновые озера.

Все эти объекты попадут на сайт проекта, где располагается виртуальный навигатор VH рlus с маршрутами для туристов и виртуальными турами, где каждый объект будет снабжен информационным щитом и указателем. Таким образом у туристов заранее появится возможность узнать всю необходимую информацию и составить индивидуальный маршрут для путешествия.

Проект "Виа Ганзеатика Плюс" реализуется в рамках приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" и основывается на историческом торговом пути Ганзейского союза. Маршрут идет из Санкт-Петербурга в Ригу через Тарту, а также охватывает Раквере и Вильянди, Выборг и Псков, присоединенные к маршруту в рамках развития проекта.

Га́нза или Ганзейский союз - крупный политический и экономический союз торговых городов Северо-Западной Европы, возникший в середине XII века, существовавший до середины XVII века.

Причинами затяжного кризиса и дальнейшего упадка Ганзейского союза стала конкурентная борьба внутри городов-участников, между цеховыми и прочими профессиональными и политическими объединениями, многочисленные опустошительные эпидемии и религиозные войны.

Кроме того, упадку Ганзы способствовало открытие новых морских торговых путей в колониальные страны Нового Света и Юго-Восточной Азии, Европейская Реформация и Ливонская война в Прибалтике.

Экомаршрут "Радоновые озера", обустроенный активистами Общества охраны природы в 2021 году, открылся у деревни Лопухинка.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти.