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Несколько благоустроенных в 2021 году территорий введены в эксплуатацию в Ленобласти
Сегодня, 16:08
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Несколько благоустроенных в 2021 году территорий введены в эксплуатацию в Ленобласти

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Благоустроенные объекты городской среды стали доступны для жителей нескольких городов региона.

Первые пять участков, благоустроенных в различных городах Ленинградской области по программе "Формирование комфортной городской среды", введены в строй. О результатах реализации в 2021 году нацпроекта "Жилье и городская среда" сообщила пресс-служба правительства региона. 

В пресс-релизе упоминаются следующие населенные пункты и переданные в эксплуатацию объекты: Невский парк и парк Надежда в Дубровке Всеволожского района, детская площадка в Большом дворе Бокситогорского района, территория вокруг Дома культуры в Любани Тосненского района, Капральев парк и Охтинская долина в Новом Девяткино. 

В данных локациях созданы прогулочные зоны, интерактивные фонтаны, мощеные дорожки, спортивные комплексы и архитектурные украшения - все это, по словам зампредседателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Михаила Москвина, является точкой притяжения для местных жителей. 

В Петербурге в 2021 году благоустроят 42 общественных пространства. 

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: благоустройство, жилье и городская среда, комфортная городская среда, ленобласть, нацпроекты, строительство
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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