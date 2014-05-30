Несколько благоустроенных в 2021 году территорий введены в эксплуатацию в Ленобласти

Благоустроенные объекты городской среды стали доступны для жителей нескольких городов региона.

Первые пять участков, благоустроенных в различных городах Ленинградской области по программе "Формирование комфортной городской среды", введены в строй. О результатах реализации в 2021 году нацпроекта "Жилье и городская среда" сообщила пресс-служба правительства региона.

В пресс-релизе упоминаются следующие населенные пункты и переданные в эксплуатацию объекты: Невский парк и парк Надежда в Дубровке Всеволожского района, детская площадка в Большом дворе Бокситогорского района, территория вокруг Дома культуры в Любани Тосненского района, Капральев парк и Охтинская долина в Новом Девяткино.

В данных локациях созданы прогулочные зоны, интерактивные фонтаны, мощеные дорожки, спортивные комплексы и архитектурные украшения - все это, по словам зампредседателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Михаила Москвина, является точкой притяжения для местных жителей.

В Петербурге в 2021 году благоустроят 42 общественных пространства.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области