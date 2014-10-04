Неработающий светофор собрал пробку у Комендантской площади в Петербурге

Светофор не работал примерно полтора часа.

Вечером в среду, 3 августа, петербуржцы сообщили о глухой пробки вокруг Комендантской площади в Приморском районе, сообщила "Фонтанка".

Вокруг ТРК "Атмосфера" плотным кольцом выстроились личный и общественный транспорт. Всему виной сломавшийся светофор. "Покраснели" Комендантский проспект, проспект Испытателей и Гаккелевская улица и Богатырский проспект.

В комитете по транспорту пояснили, что светофор на Комендантской площади не работал с 17:43. К 19:15 его починили. Там также добавили, что все это время автобусы двигались со скоростью около 10 км/ч.

Фото: Фонтанка