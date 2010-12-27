Конфликт из-за неправильной парковки привел к поножовщине в Невском районе

Один из мужчин сейчас находится в больнице.

В воскресенье, 3 ноября, в Невском районе Петербурга между двумя мужчинами произошел конфликт из-за неправильной парковки автомобиля. В результате, один из них оказался в больнице. Об этом собщила пресс-служба ГУ МВД городу и области.

Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Солидарности. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, и выяснили, что водитель автомобиля Kia Rio несколько раз ударил ногой и ножом 30-летнего водителя Chrysler Neon, после чего сел в авто и скрылся. Кто начал конфликт - не известно.

Полиция уже разыскивает злоумышленyика.

Ранее мы сообщали, что из-за прорыва трубы на Глухарской улице, машина провалилась в асфальт.

Фото: pixabay.com