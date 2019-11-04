Из-за прорыва трубы в Петербурге автомобиль провалился в промоину

Причиной для образования промоины стал прорыв трубы.

Ночью в понделеньник, 4 ноября, в Петербурге на Глухарской улице автомобиль провалился в промоину в асфальте, которая образовалась из-за прорыва трубы с водой. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Как сообщили очевидцы, на место происшествия прибыли работники аварийной бригады ГУП "Водоканала" и сотрудники ГИБДД. Машину смогли достать из под асфальта только силами соседей. Пострадавших в ДТП нет.

Ранее мы сообщали, что накануне, рядом со Светлановской площадью, КамАЗ провалился под асфальт.

Видео: Piter.TV