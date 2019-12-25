В Кудрово арестованы нелегальные перевозчики общественного транспорта

В результате мероприятий по борьбе с нелегальными перевозчиками, проведенной в Кудрово, удалось задержать несколько нелегальных такси и перевозчиков, которые дублировали регулярные маршруты общественного транспорта.

В среду, 26 июля, были проведены мероприятия по борьбе с нелегальными перевозчиками в Кудрово. удалось задержать несколько нелегальных такси и перевозчиков, которые дублировали регулярные маршруты общественного транспорта. Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами и представителями комитета Ленобласти по транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

На данный момент уже арестованы две нелегальные машины, а их водители попали под ответственность за незаконную деятельность. Оказавшись без регистрации и разрешения на перевозку пассажиров, они нарушили законы, регулирующие транспортную деятельность в регионе.

Председатель комитета Ленобласти по транспорту, Михаил Присяжнюк, выразил свою благодарность правоохранительным органам и всем участникам операции за успешную работу по выявлению и задержанию нелегальных перевозчиков. Такие операции направлены на защиту интересов пассажиров и обеспечение безопасности на дорогах.

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Фото: администрация Ленинградской области