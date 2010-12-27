На улице Партизана Германа ликвидировали незаконное кафе

Требование освободить территорию в установленный срок хозяин проигнорировал.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга ликвидировали незаконную точку общественного питания. Об этом рассказали в Комитете по контролю за имуществом.

В ведомстве пояснили, что цокольный этаж в одном из домов на улице Партизана Германа (дом 37) площадью 70 кв.м. использовался под кафе с кухней и залами. Помимо этого владелец не согласовал с властями ряд перепланировок – он прорубил проход между помещениями, которое находилось в частной собственности.

Требование освободить территорию в установленный срок хозяин проигнорировал, поэтому комитет совместно с подведомственной организацией ликвидировал точку.

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Фото: gov.spb.ru