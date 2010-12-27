Некогда болеть: от гриппа привились 1,5 миллионов петербуржцев

В данный момент в городе на Неве уровень инфекции находится на неэпидемическом уровне.

Согласно данным Роспотребнадзора, почти 30% петербуржцев получили прививки от гриппа. Речь идет о более 1, 5 миллионов жителях Северной Столицы, среди которых 287 тысяч детей. Благодаря дополнительному финансированию вакцинацию провели 142 тысячам горожан.

Петербуржцы, желающие обезопасить себя перед эпидемией гриппа, могут обратиться за помощью не только в поликлинику, но и в мобильные пункты "Скорой помощи". В данный момент передвижные пункты работают у 22 станций метро, 1-й железнодорожной станции и у крупных гипермаркетов..

Стоит отметить, что наилучшим временем для вакцинации является период с сентября по ноябрь. За указанный промежуток иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемии. В данный момент в городе на Неве уровень инфекции находится на неэпидемическом уровне.

Ранее на Piter.TV: Роспотребнадзор советует петербуржцам делать прививки от гриппа

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