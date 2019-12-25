Нейромонах Феофан выпустил первый альбом

Премьера состоялась в субботу, 25 июля.

В свой день рождения, 25 июля, древнерусский драмодей Нейромонах Феофан выпустил новый альбом. Релиз стал необычным для проекта: альбом получился акустическим.

Феофан собрал на пластинке 20 самых известных и любимых поклонниками песнопений, которые были написаны в разные годы. Любой желающий может поддержать Нейромонаха Феофана: коллектив объявил сбор. Музыкальный состав расширили и добавили несколько балалаек прим, "альт- да бас-балалайку, ядрёный аккордеон, флейту, жалейку да мастера дел барабанных".

Сам Феофан отметил "Ремесло", потому как оригинал электронный, однако композиция раскрылась в новом прочтении. Коллектив смогу найти золотую середину: в новом альбоме песни звучат акустически красиво, созвучно, но и живая узнаваемая энергия проекта не пропала.

Ранее мы писали, что группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни.

Фото: пресс-служба коллектива