Летний концерт Нейромонаха Феофана на крыше ROOF FEST

Начищайте праздничные лапти, наглаживайте нарядные сарафаны, и будем плясать неистово да любимые песнопения петь! Для зрителей старше 16 лет.

Нейромонах Феофан – это уникальное музыкальное явление, сочетающее энергичный drum&bass с мелодикой русских народных мотивов и насыщенным, глубоким вокалом. Проект, который принес новое звучание на музыкальную сцену и завоевал сердца как поклонников электронной музыки, так и любителей рока, гиков и даже детей, стал настоящим феноменом. На главной крыше Петербурга Roof Place 24 июля Нейромонах Феофан отметит День рождения традиционными летними разгульными плясками!

Среди достижений Нейромонаха – четыре разнообразных альбома, множество синглов, EP и live-альбомов, а также сотни миллионов прослушиваний и просмотров на различных платформах. Концерты Феофана проходят на крупнейших площадках России и за ее пределами, подтверждая его неизменную популярность.

На живых выступлениях Нейромонаха Феофана всегда царит уникальная атмосфера. Фанаты облачаются в народные костюмы и водят хороводы, становясь частью шоу. Это удивительное сочетание традиционной культуры с современными ритмами drum&bass создает незабываемое зрелище как на сцене, так и в зале. Концерты Феофана – это не просто музыкальное выступление, а настоящее интерактивное шоу, которое стоит увидеть!

Фото: предоставлено организаторами Roof Fest