Неизвестный вынес из дома в поселке Левашово ценностей на 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере.

Накануне вечером 52-летняя петербурженка позвонила в службу спасения и сообщила, что ее дом ограбили. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшая сообщила, что неизвестный днем отжал стеклопакет окна на 1 этаже дома №3 на улице Успенская в поселке Левашово и проник в дом, где украл ювелирные украшения на сумму 824 тыс. рублей, деньги в размере 110 тыс. рублей и 700 евро.

Общий материальный ущерб составил 934 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржец продал чужую "Газель" за 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv