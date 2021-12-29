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Неизвестный вынес из дома в поселке Левашово ценностей на 1 млн рублей
Сегодня, 10:00
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный вынес из дома в поселке Левашово ценностей на 1 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере.

Накануне вечером 52-летняя петербурженка позвонила в службу спасения и сообщила, что ее дом ограбили. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшая сообщила, что неизвестный днем отжал стеклопакет окна на 1 этаже дома №3 на улице Успенская в поселке Левашово и проник в дом, где украл ювелирные украшения на сумму 824 тыс. рублей, деньги в размере 110 тыс. рублей и 700 евро. 

Общий материальный ущерб составил 934 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржец продал чужую "Газель" за 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, незаконное проникновение в дом, проникновение в жилище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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