Неизвестный постучал в дверь и изрезал мужчину в Орловском переулке

Свидетель сообщил, что он распивал с пострадавшим спиртное, когда кто-то постучал в дверь.

Накануне около 6:30 часов утра бригада "скорой" госпитализировала мужчину в тяжелом состоянии с котоло-резаными ранами в Мариинскую больницу с Орловского переулка.

Как стало известно Piter.tv, 35-летнего пострадавшего забрали из дома с колото-резаной раной левой половины грудной клетки, правой половины грудной клетки, левого плеча и области локтевого сустава слева, левосторонним пневмотораксом, ушибами, гематомами мягких тканей лица и головы.

Приятель мужчины отметил, что живет вместе с ним. В тот вечер они пили спиртное, когда неизвестный постучал в дверь, а после напал на пострадавшего.

В Мариинскую больницу доставили 51-летнего мужчину с изрезанной головой и шеей.

Фото: Piter.tv