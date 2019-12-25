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Неизвестные повредили надгробие на Красненьком кладбище в Петербурге
Сегодня, 9:18
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Alena_Zinovieva

Неизвестные повредили надгробие на Красненьком кладбище в Петербурге

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Хулиганы откололи кисти у статуи и написали на лице скульптуры нецензурное слово.

В среду, 8 апреля, в полицию Кировского района Петербурга обратилась 55-летняя женщина и заявила, что неизвестные надругались над местом захоронения на Красненьком кладбище на проспекте Стачек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По словам женщины, хулиганы повредили надгробие на могиле ее сына. В частности, они откололи у статуи части кистей и написали на лице скульптуры нецензурное слово.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Преступников ищет полиция.

Ранее мы писали, что петербуржца подозревают в осквернении церкви на Васильевском острове.

Фото: pixabay.com

Теги: вандализм, порча имущества, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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