Неизвестные повредили надгробие на Красненьком кладбище в Петербурге

Хулиганы откололи кисти у статуи и написали на лице скульптуры нецензурное слово.

В среду, 8 апреля, в полицию Кировского района Петербурга обратилась 55-летняя женщина и заявила, что неизвестные надругались над местом захоронения на Красненьком кладбище на проспекте Стачек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По словам женщины, хулиганы повредили надгробие на могиле ее сына. В частности, они откололи у статуи части кистей и написали на лице скульптуры нецензурное слово.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Преступников ищет полиция.

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