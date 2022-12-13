Мужчина домогался до школьницы во дворах на Кустодиева

Девочка рассказала об инциденте отчиму.

Вечером понедельника, 6 марта, в полицию обратился 42-летний мужчина, который сообщил, что в ходе доверительной беседы его 10-летняя падчерица рассказала о совершённых в отношении неё развратных действиях. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло в период с 18 января по 13 февраля 2023 около 14:30. По словам девочки, она возвращалась из школы домой. Домогательство со стороны неизвестного преступника произошло во дворах улицы Кустодиева и Поэтического бульвара.

Информация передана следователю СО по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный домогался до двух девочек в петербургском офисе, закапав им неизвестное вещество в нос.

Фото: Piter.TV