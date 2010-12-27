Неизвестные "заночевали" в палатке в центре Петербурга

Палатка появилась прямо посреди Гороховой улицы.

В среду, 16 октября, петербуржцы заметили палатку посреди оживленной улицы. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Палатка появилась прямо посреди Гороховой улицы. Многие из горожан предположили, что в ней заночевали туристы. Как оказалось, на месте проходят работы по сварке оптики.

Палатка над люком стоит, там оптику видимо сваривают отмечают очевидцы

Пешеходы пожаловались, что работы мешают им передвигаться по Гороховой улице.

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Фото:признавашки/вк